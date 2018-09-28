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Volkswagen обновил ценники у пяти моделей

Volkswagen

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Volkswagen, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали разнонаправленное изменение цен* на 5 моделей немецкого производителя – пикап Amarok, седан Polo, кроссовер Teramont, универсалы Caddy и Caddy Maxi. Первые три модели подорожали во всех комплектациях на сумму 10 – 40 тыс. руб., универсалы Caddy в некоторых комплектациях выросли на сумму 1 – 44 тыс. руб., в других – подешевели на 200 – 7 300 руб.

У седана Volkswagen Polo прибавка к цене составила 10 – 20 тыс. руб. Новая цена на эту модель в самой доступной комплектации Conceptline составляет 609 900 руб., а максимальная комплектация GT предлагается к продаже за 949 900 руб.

Чуть больше прибавил в цене пикап Amarok – в среднем от 32 до 34 тыс. руб. Теперь минимальная цена на Amarok в комплектации Trendline установлена на уровне 2 378 300 руб., а топовая версия Aventura оценивается в 3 715 100 руб.

Кроссовер Teramont в сентябре стал дороже на 30 – 40 тыс. руб. и имеет следующий ценовой диапазон: от 2 829 тыс. руб. за комплектацию Origin до 3 819 тыс. руб. за комплектацию Exclusive.

Универсалы Caddy и Caddy Maxi в отдельных комплектациях подорожали на 1 – 44 тыс. руб., в других – подешевели на 200 – 7 300 руб. Их цены теперь выглядят так:

Volkswagen Caddy с бензиновым двигателем – от 1 452 600 до 1 827 600 руб., дизельные версии – от 1 786 900 до 2 346 300 руб.

Volkswagen Caddy Maxi с бензиновым двигателем – от 1 624 700 до 2 016 200 руб., дизельные версии – от 1 943 400 до 2 537 400 руб.

Как сообщало ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на Volkswagen Caddy и Caddy Maxi произошло в июле текущего года и составило 31 – 106 тыс. руб.  Седан Polo обновлял свои ценники в авгуcте, пикап Amarok – в июне, а кроссовер Teramont появился на российском рынке в марте 2018 года, и текущее повышение цен на него является первым с начала продаж. 

Отметим также, что по итогам восьми месяцев 2018 года российские дилеры Volkswagen реализовали 65 406 автомобилей, что на 21% превышает результат годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи цены volkswagen teramont volkswagen amarok volkswagen polo volkswagen caddy

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