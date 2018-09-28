Кроссовер Geely Atlas подорожал на 20 тысяч рублей

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в результате проводимого мониторинга цен* было установлено, что в сентябре кроссовер Geely Atlas стал дороже на 20 тыс. руб. Отмечается, что подорожание затронуло все комплектации, кроме начальной.

Теперь Geely Atlas в комплектации Comfort доступен за 1 169 990 руб. Это стоимость переднеприводного кроссовера с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 139 л.с. и механической КП. Версия с более мощным двигателем объемом 2,4 л (149 л.с.) и «автоматом» подорожала до отметки 1 279 990 руб. А вот топовая комплектация Luxury с мотором того же объема, но большей мощности (220 л.с.), и полным приводом предлагается к продаже за 1 429 990 руб.

Самая доступная комплектация Base осталась без изменений и, таким образом, минимальная цена на Geely Atlas по-прежнему составляет 1 049 990 руб.

Как сообщало ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на кроссовер Geely Atlas произошло в июле текущего года, и тогда подорожание также составило 20 тыс. руб.

Отметим также, что по итогам первых восьми месяцев текущего года российские дилеры Geely реализовали 1 574 автомобилей, что на 4% выше показателя за аналогичный период 2017 года. При этом более 70% от указанного количества пришлось как раз на новый кроссовер Atlas (1122 шт.).

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.