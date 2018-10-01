Кроссовер Changan CS35 прибавил в цене от 160 до 185 тысяч рублей

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», показал, что в сентябре кроссовер Changan CS35 подорожал на 160 – 185 тыс. рублей во всех своих комплектациях.

Новая цена этой модели в самой доступной комплектации Comfort установлена на уровне 959 880 рублей. Это стоимость переднеприводного автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1,6 л и механической трансмиссией. Автоматическая КП в этой же комплектации обойдется покупателям в 1 063 080 руб., а топовый набор опций Luxe предлагается к продаже за 1 111 080 руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», бренд Changan входит в ТОП-5 самых популярных китайских производителей в России. По итогам 8 месяцев 2018 года продажи автомобилей этой марки в нашей стране составили 1139 единиц, что на 22% больше показателя годичной давности. Отметим, что практически весь этот объем (93%) приходится на кроссовер CS35 (1061 шт.).

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.