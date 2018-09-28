KIA представила модели Rio, Rio X-Line и Soul в специальной серии Red Line

Российские дилеры KIA начали продажи автомобилей ограниченной специальной серии Red Line 2018 года. Все автомобили специальной серии можно отличить по эмблемам Red Line, также они комплектуются напольными ковриками с логотипом Red Line и брендированным дорожным набором. В 2018 году автомобили специальной серии подготовлены для моделей Rio, Rio X-Line и Soul, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

KIA Rio, Rio X-Line специальной серии подготовлены на базе комплектации Luxe и могут оснащаться как механической 6-ступенчатой, так и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Специальный пакет опций для Rio и Rio X Line серии RED Line предусматривает установку мультимедийной системы с дисплеем диагональю 7 дюймов, камерой заднего вида, модулем Bluetooth и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Также эти автомобили оснащаются задними дисковыми тормозами и 15-дюймовыми легкосплавными дисками. Устанавливаются датчик дождя и светодиодные задние фонари. Стоимость седанов Rio Red Line составляет 854 тыс. 900 рублей в версии с механической трансмиссией и 894 тыс. 900 рублей с автоматической. Кросс-хэтчбеки Rio X-Line специальной серии предлагаются, соответственно, по цене 894 тыс. 900 рублей (6МТ) и 934 тыс. 900 рублей (6АТ). При этом помимо имиджевых преимуществ выгода клиента за счет дополнительного пакета опций составляет 30 тыс. рублей.

Кроссовер KIA Soul Red Line подготовлен на базе комплектаций Comfort (1,6 MPI, 6MT) и Luxe (2,0 MPI, 6AT). В первом случае в список дополнительного оснащения входят круиз-контроль, система бесключевого доступа Smart Key с кнопкой запуска/остановки двигателя, задние парковочные датчики. Внешне Soul 1,6 MPI Comfort Red Line отличается 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, рейлингами на крыше, фарами проекционного типа, светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями. Стоимость таких автомобилей составляет 1 млн 124 тыс. 900 рублей, при этом преимущество клиента от установки дополнительного пакета опций составляет 26 тыс. рублей.

В версии Soul Red Line, основанной на комплектации Luxe 2,0, в дополнение к перечисленному оснащению предусмотрена установка мультимедийной системы с 5-дюймовым цветным дисплеем. Внешне такие автомобили отличаются двуцветной окраской кузова, эксклюзивными18-дюймовыми легкосплавными дисками Red Line и оригинальным дизайн-пакетом (передний/боковой/задний обвес и решетка радиатора с красными вставками) и серебристыми накладками на передний и задний бамперы. Интерьер Soul Luxe 2,0 Red Line отличается отделкой ряда элементов матовым хромом или черным глянцем, козырек приборного щитка и панелей дверей обшиты искусственной кожей, а руля и ручки селектора трансмиссии – натуральной кожей. Ряд элементов интерьера также получает контрастную красную прострочку. Стоимость автомобилей в такой комплектации составляет 1 млн 241 тыс. 900 рублей, при этом кроме эксклюзивного дизайна преимущество клиента за счет оснащения дополнительным пакетом опций составляет 58 тыс. рублей.