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BMW привезет в Россию бронированный X5

BMW X5

Российское представительство BMW получило Одобрение типа транспортного средства на бронированную версию кроссовера X5. Броневик X5 Security Plus создан на базе машины прошлого поколения, пишет портал Motor.ru.

В базе Росстандарта появились документы на бронированную версию BMW X5. Автомобиль защищен по стандарту VR6. Такая броня должна выдерживать обстрел из автомата Калашникова пулями калибра 7,62x39 мм с термоупрочненным сердечником. Броневик создан на базе прежней модели с внутризаводским индексом F15. BMW X5 Security Plus был представлен еще в 2013 году на автосалоне во Франкфурте.

У броневика двухрычажная подвеска спереди и «многорычажка» сзади. Причем последнюю можно заказать как пружинную, так и пневматическую (многие броневики предлагаются исключительно со стальными пружинами в подвеске). Весит броневик 3055 кг в снаряженном состоянии – ровно на 805 кг больше, чем аналогичный кроссовер без бронирования. Под капотом – бензиновый турбомотор V8 4.4 модели N63B44B мощностью 450 л.с.

Минувшим летом компания показала кроссовер X5 нового поколения c внутризаводским индексом G05, но его бронированная версия пока не готова.

Наивысшим стандартом на сегодняшний день является VR10: такие машины выдерживают обстрел из винтовки СВД бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62х54 мм. BMW выпускает три модели бронированных автомобилей: X5 Security c защитой стандарта VR4, X5 Security Plus стандарта VR6 и седан седьмой серии в исполнении High Security (стандарт VR7, но стальные элементы защиты соответствуют более высокому уровню VR9).

Бронированный BMW X5 Security Plus, как и остальные X5, выпускается в США на заводе в Спартанбурге. Но дооборудуют его на специализированном мелкосерийном производстве BMW в мексиканском городе Толука.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецавтомобили спецверсии премиум-марки новинки bmw bmw x5

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