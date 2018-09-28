BMW привезет в Россию бронированный X5

Российское представительство BMW получило Одобрение типа транспортного средства на бронированную версию кроссовера X5. Броневик X5 Security Plus создан на базе машины прошлого поколения, пишет портал Motor.ru.

В базе Росстандарта появились документы на бронированную версию BMW X5. Автомобиль защищен по стандарту VR6. Такая броня должна выдерживать обстрел из автомата Калашникова пулями калибра 7,62x39 мм с термоупрочненным сердечником. Броневик создан на базе прежней модели с внутризаводским индексом F15. BMW X5 Security Plus был представлен еще в 2013 году на автосалоне во Франкфурте.

У броневика двухрычажная подвеска спереди и «многорычажка» сзади. Причем последнюю можно заказать как пружинную, так и пневматическую (многие броневики предлагаются исключительно со стальными пружинами в подвеске). Весит броневик 3055 кг в снаряженном состоянии – ровно на 805 кг больше, чем аналогичный кроссовер без бронирования. Под капотом – бензиновый турбомотор V8 4.4 модели N63B44B мощностью 450 л.с.

Минувшим летом компания показала кроссовер X5 нового поколения c внутризаводским индексом G05, но его бронированная версия пока не готова.

Наивысшим стандартом на сегодняшний день является VR10: такие машины выдерживают обстрел из винтовки СВД бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62х54 мм. BMW выпускает три модели бронированных автомобилей: X5 Security c защитой стандарта VR4, X5 Security Plus стандарта VR6 и седан седьмой серии в исполнении High Security (стандарт VR7, но стальные элементы защиты соответствуют более высокому уровню VR9).

Бронированный BMW X5 Security Plus, как и остальные X5, выпускается в США на заводе в Спартанбурге. Но дооборудуют его на специализированном мелкосерийном производстве BMW в мексиканском городе Толука.