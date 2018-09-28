 АВТОСТАТ | Новый Maserati Ghibli Ribelle появится в России

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Новый Maserati Ghibli Ribelle появится в России

New Ghibli Ribelle

Компания Maserati представила новую версию спортивного седана Maserati Ghibli Ribelle, которая будет выпускаться маркой с трезубцем начиная с октября.  Новый Maserati Ghibli Ribelle, выходящий ограниченной серией в количестве всего 200 автомобилей для рынков Европы, Ближнего Востока и Африки, предлагает эксклюзивный дизайн и изысканную отделку интерьера.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Maserati, автомобиль Maserati Ghibli Ribelle появится в России (причем, предположительно, пока в единственном экземпляре) ориентировочно в конце октября-начале ноября в салоне Mercury (Maserati Москва). Стоимость автомобиля будет известна в следующем месяце.

Новый Ghibli будет доступен со всеми тремя силовыми агрегатами, которые предлагаются для этого спортивного седана: турбодизельным V6 мощностью 275 л.с. и двумя бензиновыми двигателями V6 с двумя турбинами, развивающими 350 и 430 л.с., которые разработаны подразделением Maserati Powertrain и производятся на заводе Ferrari в Маранелло.
Maserati Ghibli Ribelle получил металлик цвета Nero Ribelle, который сочетается с эксклюзивными легкосплавными 19-дюймовыми дисками Proteo, выполненными в глянцевом черном цвете с контрастной красной лазерной гравировкой. Тормозные суппорты окрашены в красный цвет.

Интерьер Ghibli Ribelle отличается двухцветной черно-красной передней панелью, черными дверными панелями и красным центральным подлокотником, отделанным черной кожей рулевым колесом Sport с прострочкой в тон и подрулевыми «лепестками» переключения передач. Эксклюзивно для данной выходящей ограниченным тиражом версии доступны спортивные сиденья (с регулировками в 12 направлениях и памятью настроек), полностью обтянутые премиальной кожей, которая также выполнена в двух цветах, черном и красном, с контрастной прострочкой. На центральной консоли, которая отделана деревом цвета черного рояльного лака Black Piano, расположен шильдик из хромированного алюминия с легендарным трезубцем в сочетании с новым логотипом Ribelle.

Для выходящей ограниченной партией версии Ghibli Ribelle компания Maserati также предлагает в качестве опции пакет Ribelle Plus, который включает ламинированные тонированные стекла для улучшенной термической и звуковой изоляции, полностью светодиодные матричные адаптивные фары головного света Full LED Matrix, премиальную аудиосистему Harman Kardon и открывающийся люк в крыше.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премиум-марки спецверсии maserati ghibli maserati

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