 АВТОСТАТ | Российский рынок LCV в августе вошел в пятерку европейских лидеров

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30.09.18 Прочитали 1429 раз

Российский рынок LCV в августе вошел в пятерку европейских лидеров

Российский рынок LCV в августе вошел в пятерку европейских лидеров

Российский рынок LCV по итогам августа поднялся на пятое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце выросли на 7,1% до 139204 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн остается Франция, где этот сегмент составил 26204 автомобиля (+12,7%). Второе место занимает Германия с показателем 25203 проданных машины (+12,7%), а третью строчку – Великобритания, чей рынок LCV составил 16394 штуки (+5%). Далее идет Испания, где было реализовано 15414 легких коммерческих автомобиля (+20,2%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна поднялась на пятое место в европейском первенстве. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за август составили 9038 единиц (+5,8%). Чуть меньший результат показала Италия – 9000 машин (-3%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы продажи легкие коммерческие автомобили автомобильные рынки

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