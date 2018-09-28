 АВТОСТАТ | Седан Aurus Senat пройдет испытания в Италии

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Седан Aurus Senat пройдет испытания в Италии

Aurus Senat

ФГУП НАМИ, которое является разработчиком проекта автомобилей семейства Aurus, направило седан Aurus Senat на испытания в Италию. Об этом агентству RNS сообщил официальный представитель НАМИ, но не уточнил место, сроки, а также тип испытаний.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Аурус» назначила первых дилеров в Москве, которые с января 2019 года начнут продажи автомобилей Aurus. Ими стали группы «Панавто» и «Авилон», обладающие большим опытом реализации автомобилей класса «люкс» и «премиум». Дилеры и компания «Аурус» уже принимают предварительные заказы, причем их количество на сегодняшний день превысило возможности производственного цикла 2019 года. Дело в том, что в 2019 – 2020 годах автомобили Aurus будут выпускаться на мощностях ФГУП «НАМИ» в Москве, которые позволяют производить до 150 автомобилей в год. С 2021 года серийное производство автомобилей Aurus будет налажено на мощностях компании «Соллерс», что позволит увеличить их выпуск до 5 тысяч автомобилей в год.

Напомним, помимо российского рынка, автомобили Aurus будут поставляться на экспорт. Так, вывод бренда Aurus на европейский рынок запланирован на март 2019 года в рамках Женевского автосалона. Дальнейшие планы синхронизированы с получением локальных одобрений типа транспортного средства для АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), Европы, Китая, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Южной Америки, Южной Кореи. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров выразил уверенность, что первыми покупателями автомобилей Aurus станут европейцы. «Это, прежде всего, европейский автомобиль, но ОАЭ и другие страны Ближнего Востока тоже активно интересуются Aurus», – отмечал министр.

По его словам, премиальный сегмент – не единственная ниша, на которую претендуют автомобили, создаваемые на основе единой модульной платформы. «В рамках реализации проекта ЕМП помимо премиального класса у нас есть еще разрабатываемый внедорожник среднего ценового сегмента, который сейчас еще находится на уровне демонстратора, но в начале следующего года появится прототип, затем мы будем отрабатывать все технологии», – рассказал Денис Мантуров.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки новинки производство aurus aurus senat

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