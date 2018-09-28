Haval в августе увеличил продажи в России на 32%

Российские дилеры Haval в августе реализовали 211 автомобилей, что на 32% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 года в России было продано 1625 кроссоверов и внедорожников марки (+39%), согласно данным АЕБ.

Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого в августе составили 142 машины (+10%), а с начала года – 1121 единицу (+26%). На российском рынке Haval H6 доступен с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. На выбор предоставляется передний или полный привод, 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. Стоимость кроссовера начинается от 1 млн 169 тыс. до 1 млн 359 тыс. 900 рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках Московского автосалона 2018 состоялась премьера нового кроссовера Haval F7 и презентация концепт-кара HB-03. Российские цены и комплектации кроссовера Haval F7, который станет первой моделью марки российского производства, будут объявлены к началу продаж весной 2019 года. Летом будущего года российским покупателям планируется представить серийную модель, созданную на основе концепта HB-03. В дальнейшем она пополнит линейку автомобилей, произведенных на российском заводе Haval в Тульской области.