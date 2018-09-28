В новых Правилах регистрации ТС появилось определение «Электронный паспорт»

В новых Правилах регистрации транспортных средств в России, которые вступают в силу уже в октябре 2018 года, появилось определение «Электронный паспорт» (ЭПТС) и прописаны все возможные регистрационные действия с ним. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» попросили прокомментировать данную ситуацию директора департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Бориса Ионова:

- Это действительно важное нововведение, - пояснил он. – И если раньше у некоторых организаций-изготовителей автомобилей были неясности по части введения электронных паспортов на вновь выпускаемые машины, т.е. как они будут регистрироваться в ГИБДД, то сейчас эти сомнения сняты. И уже со следующей недели мы ожидаем «вброс» оформлений электронных паспортов. Принятый документ снимает все недомолвки и все возникающие по части применения ЭПТС вопросы. Определен порядок – в ГИБДД будут просто обязаны принимать их к регистрации. Также хочу напомнить, что сейчас идет переходный период, когда ЭПТС будут иметь хождение одновременно с бумажными паспортами. Очень важно, и новыми Правилами это закреплено, что даже 1 ноября 2019 года, с момента официального перехода на ЭПТС, у владельца транспортного средства остается право при желании пользоваться при совершении регистрационных действий бумажной версией паспорта.