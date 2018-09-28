KIA подняла цены на седан Optima и кроссовер Sorento Prime

В середине сентября компания KIA уже поднимала цены на некоторые свои модели, теперь к этому списку добавились еще две – седан бизнес-класса Optima и кроссовер Sorento Prime. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга цен*.

Обновленный бизнес-седан KIA Optima во всех комплектациях подорожал на 20 тыс. руб., и его новая цена за самую доступную комплектацию Classic составляет 1 239 900 руб. Максимальная комплектация GT предлагается к продаже за 1 949 900 руб.

Цена на обновленный кроссовер KIA Sorento Prime во всех комплектациях выросла на 30 тыс. руб. Теперь кроссовер с бензиновым двигателем обойдется покупателям за сумму от 1 879 900 до 2 849 900 руб. Цена на дизельные версии варьируется от 2 329 900 до 2 789 900 руб.

Как уже сообщалось ранее, предыдущее повышение цен на эту модель было зафиксировано в августе и составило 5 – 40 тыс. руб.

Что касается обновленного седана бизнес-класса KIA Optima, то в августе был установлен абсолютный рекорд продаж этой модели – автомобиль приобрели 2323 покупателя (в 2,2 раза больше, чем год назад).

Всего же по итогам восьми месяцев текущего года российские дилеры KIA реализовали 148 579 автомобилей, что на 28% превышает результат годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.