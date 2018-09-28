Продажи электромобилей в России продолжают стремительно расти

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» за 8 месяцев 2018 года объем рынка новых электромобилей в России составил 86 единиц, что на 72% больше, чем за январь – август прошлого года.

Как отмечают эксперты, продажи новых электрокаров в нашей стране остаются на очень низком уровне, но при этом растут уже семь месяцев подряд. Начиная с февраля, они демонстрируют как минимум двузначный рост. С другой стороны, именно в августе был зафиксирован минимальный такой показатель за это время (+27% до 14 шт.). Хотя, например, в июле объем рынка электрокаров вырос ровно вдвое (до 20 шт.).

Самым популярным электромобилем в России является Nissan Leaf, на долю которого приходится более половины от общего объема продаж. Так, за 8 месяцев его обладателями стали 44 жителя нашей страны. Электромобили марки Tesla выбрали для себя 38 россиян, причем большая часть (30 шт.) пришлась на кроссовер Model X. Обладателями седана Model S стали 7 человек, а еще один реализованный экземпляр – это новинка Model 3. Кроме этого, с начала года на российских дорогах появилось 4 электромобиля Renault Twizy.

В региональном рейтинге продаж новых электрокаров лидирует Москва – в столице за 8 месяцев было реализовано 29 единиц такого транспорта. На второй строчке находится Приморский край (13 шт.). Обладателями электромобилей также стали 5 жителей Санкт-Петербурга и столько же – в Подмосковье. В Иркутской области, Хабаровском и Краснодарском краях прибавилось по 3 таких экземпляра. В Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Татарстане, появилось по 2 новых электромобиля. Еще в 17 субъектах РФ было куплено по одному электрокару.