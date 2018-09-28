АВТОСЕТЬ.РФ за 8 месяцев реализовала около 9 тысяч автомобилей с пробегом

За период с января по август 2018 года компания АВТОСЕТЬ.РФ сумела реализовать 8 731 автомобиль с пробегом. При этом ее выручка составила 2 млрд 699,6 млн рублей, а маржинальный доход – 396,7 млн рублей.

Об этом и причинах успеха компании на 3-й конференции дилеров рассказал основатель АВТОСЕТЬ.РФ Руслан Абдулнасыров. Это мероприятие в казанском ГРК «Ривьера» и собрало 70 участников, среди которых были действующие и потенциальные партнеры бизнеса, а также управляющая команда компании.

На конференции г-н Абдулнасыров поделился своими секретами успешного ведения бизнеса, дал разъяснения по поводу 5 возможных каналов поступления к дилерам автомобилей с пробегом. Другие спикеры подробно рассказали об относительно новом направлении в работе с автомобилями с пробегом – выездном выкупе, который, при грамотной организации дела, способен поставлять в дилерские центры чуть ли не 25% складских запасов автомобилей.

На встрече много говорилось и о важности работы контакт-центра, который является одним из ключевых факторов в закупках автомобилей. Также на конференции были обозначены главные векторы дальнейшего развития компании, одним из которых является создание искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами.

Для справки: АВТОСЕТЬ.РФ – это дилерская сеть из 17 автоцентров в 10 регионах России, 12 партнеров франчайзи. Компания обеспечивает комплексный сервис для покупателей и продавцов транспортных средств с пробегом, а также предлагает профессиональное обслуживание автомобилей любых марок (включая кузовной ремонт, установку дополнительного оборудования, детейлинг и др.).