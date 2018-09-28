Производство автоэлектроники к 2030 году может увеличиться до 400 млрд рублей

Производство отечественных электронных автокомпонентов к 2030 году может увеличиться до 400 млрд рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании по вопросам импортозамещения в изделиях автомобильной электроники и развития рынка сбыта российской электронной компонентной базы, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Автомобилестроение – это стратегически важный рынок и, хотя сейчас около 90% автоэлектроники формирует пока еще импорт, мы рассчитываем за счет регуляторных и стимулирующих мер нарастить ежегодные объемы производства отечественных электронных автокомпонентов до 100 млрд рублей, а к 2030 году выйти на уровень в 400 млрд рублей», – сказал министр.

Как говорится в материалах к совещанию, в настоящее время объем производства автоэлектроники в России составляет около 12 млрд рублей.

Вместе с тем глава Минпромторга России отметил, что одним из наиболее выгодных подходов с точки зрения масштабирования спроса является создание универсальных программно-аппаратных решений для разных отраслей применения. По его словам, в числе важных секторов, где будут внедряться унифицированные платформы, – строительство, ЖХК и силовая энергетика.