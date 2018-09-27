Утверждены новые Правила регистрации транспортных средств в России

Руководством МВД Российской Федерации подписан Приказ, который касается всех владельцев транспортных средств в нашей стране. Новый документ N 399 (зарегистрирован в Минюсте под номером N52240 25 сентября 2018 года) констатирует, что действующие Правила регистрации ТС в нашей стране (от 24 ноября 2008 года) утрачивают силу, а вместе с ними и целый ряд нормативных правовых актов с дополнениями и изменениями к Правилам регистрации, которые принимались за последние 10 лет (в 2010-ом, 2013-ом, 2017-ом гг.).

Утверждены новые Правила, которыми отныне будут руководствоваться сотрудники ГИБДД при постановке на учет транспортных средств и прицепов к ним, а также при дальнейших регистрационных действиях. Отдельные пункты старого документа остались без изменения, другие – дополнены и конкретизированы, вместе с тем появилось несколько новых положений.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», ознакомившись с ними, отметили для себя некоторые принципиальные изменения, многие из которых можно назвать «более демократичными» и «либеральными». Так, например, определен иной, упрощенный порядок действий в случае замены двигателя на автомобиле (если речь идет о замене на двигатель аналогичный по типу и модели).

После продажи автомобиля государственные знаки, которые прежними нормативными актами автовладельцу разрешалось хранить у себя 180 суток, теперь можно хранить 360 суток.

В случае наследования автомобиля несколькими собственниками, раньше всегда возникал вопрос – на кого же должно регистрироваться транспортное средство, хотя, по сути, не в функциях ГИБДД, определять, кому принадлежит право собственности. Новыми правилами отдельно оговорены и эти моменты (в госинспекцию наследники должны прийти вместе, заранее определив, на кого из них будет оформлен автомобиль).

Кроме этого, в новых Правилах появилось определение «Электронный паспорт» (ЭЛПТС) и прописаны все возможные регистрационные действия с ним.