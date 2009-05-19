По итогам апреля выпуск легковых автомобилей в России упал более чем вдвое

По данным Федеральной службы государственной статистики, производство легковых автомобилей в России по итогам четырех месяцев упало на 60,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 183 тысячи машин.

По расчетам агентства «АВТОСТАТ», в апреле с российских конвейеров сошло порядка 60 тысяч автомобилей, что на 55,9% меньше, чем годом ранее и на 3,9% больше, чем в предыдущем месяце. Между тем, отмечают аналитики «АВТОСТАТ», в апреле некоторые АВТОВАЗ, УАЗ и «ИжАвто» продолжали работать в режиме сокращенной недели. Предприятие General Motors в Санкт-Петербурге с 31 марта по 13 апреля временно приостанавливал конвейер в связи с запуском нового оборудования и тестовой сборки седана Chevrolet Cruze. А петербургский завод Toyota на неделю останавливал производство, чтобы не создавать затоваривания заводских складов, прежде чем на рынок поступят автомобили 2009 года выпуска. Напомним также, что ГАЗ с марта временно прекратил выпуск седанов Volga Siber из-за нерентабельности производства этой модели.

Что касается производства грузовых автомобилей, то с начала года российские заводы выпустили 25 тысяч машин – на 73,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле выпуск грузовиков составил 8,7 тысячи единиц, что на 68,1% меньше, чем годом ранее, однако на 15,7% выше показателя за предыдущий месяц. Из этого количества 2,5 тысячи грузовиков были изготовлены на КАМАЗе и порядка 5 тысяч – на Горьковском автозаводе.

Производство автобусов в январе-апреле нынешнего года снизилось на 91,8% до 8,2 тысячи машин. В апреле было произведено около 2,9 тысячи единиц – на 57,8% меньше, чем годом ранее, и на 0,5% ниже показателя за март.

По оценкам аналитиков «АВТОСТАТ», падение российского автопрома по итогам мая усилится, поскольку большинство автозаводов (АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, «Автофрамос», УАЗ и другие предприятия Sollers, петербургский завод Toyota, а также КАМАЗ) останавливали свои конвейеры на время майских каникул. Кроме того, с конца апреля не работает Ижевский автозавод, у которого кончились машинокомплекты для сборки автомобилей Kia.