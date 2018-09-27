GM-АВТОВАЗ с октября повысит цены на Chevrolet Niva

GM-АВТОВАЗ с 1 октября 2018 года повысит розничные цены на автомобили Chevrolet Niva. Стоимость всех комплектаций увеличится на 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СП. Повышение цен на автомобили на предприятии связывают с внешними факторами, повлекшими удорожание комплектующих изделий.

Так, стоимость внедорожника Chevrolet Niva L составит 628 тыс. рублей, LC – 671 тыс. рублей, GL – 713 тыс. рублей, LE – 715 тыс. рублей, GLC – 762,5 тыс. рублей, LE+ – 775,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 18456 автомобилей (-6%).