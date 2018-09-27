 АВТОСТАТ | GM-АВТОВАЗ с октября повысит цены на Chevrolet Niva

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 40 дней

подробнее

Горячая новость

В Тольятти открылся XXIII автосалон «Motorexpo 2018»
  • 27.09.18 - 12:19

    В Тольятти открылся XXIII автосалон «Motorexpo 2018»
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Где продать автомобиль с пробегом?
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 27 сентября

    Автомобильный рынок Индонезии в августе 2018 года

    Mitsubishi Xpander - лидер продаж на рынке Индонезии.

Вся аналитика

Инфографика

Какие автомобили с пробегом покупают в городах-миллионниках РФ?
  • 27.09.18

    Какие автомобили с пробегом покупают в городах-миллионниках РФ?
Все публикации

Видео

Блиц-интервью Виктора Орлова (Hyundai Truck and Bus Rus)
  • 16.04.17

    Блиц-интервью Виктора Орлова (Hyundai Truck and Bus Rus)
Все видео

27.09.18 Прочитали 2279 раз

GM-АВТОВАЗ с октября повысит цены на Chevrolet Niva

Chevrolet Niva 2

GM-АВТОВАЗ с 1 октября 2018 года повысит розничные цены на автомобили Chevrolet Niva. Стоимость всех комплектаций увеличится на 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СП. Повышение цен на автомобили на предприятии связывают с внешними факторами, повлекшими удорожание комплектующих изделий.

Так, стоимость внедорожника Chevrolet Niva L составит 628 тыс. рублей, LC – 671 тыс. рублей, GL – 713 тыс. рублей, LE – 715 тыс. рублей, GLC – 762,5 тыс. рублей, LE+ – 775,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 18456 автомобилей (-6%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены chevrolet chevrolet niva gm-автоваз

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

ТОП-10 самых распространенных моделей сегмента SUV в России

23 сентября 2018

Все новости

Статьи на тему

Шеви Нива-2 в заложниках: что происходит с новым внедорожником? («Авторевю»)

8 февраля 2017

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в июле 2018 года

29 августа 2018

Вся инфографика