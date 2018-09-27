 АВТОСТАТ | Минпромторг представил проект нового инвестрежима для автопрома

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Минпромторг представил проект нового инвестрежима для автопрома

Autoprom

Минпромторг РФ опубликовал проект постановления правительства РФ, которым намерен ввести балльную систему за локализацию узлов и агрегатов автотранспортных средств, выпускаемых в России.

Как следует из проекта документа, речь идет о баллах за локализацию вариаторов, блоков управления системами ABS и ESP, теплообменников системы охлаждения, сидений, колес и жгутов проводов. Кроме того, уточняется список соответствующих технологических операций для указанных узлов и агрегатов, которые должны быть локализованы, а также график такой локализации. Дата начала публичного обсуждения проекта - 26 сентября 2018 г., дата окончания - 23 октября 2018 г. Принять документ планируется в декабре 2018 года, сообщает агентство "Интерфакс".

При этом у ряда автопроизводителей, локализовавших свои производства в России по соглашениям о промсборке, эти соглашения близки к истечению (так, соглашение по промсборке автомобилей Hyundai истекает в декабре). На замену таким соглашениям власти РФ намеревались внедрить институт специнвестконтрактов, который должен стать основой для нового инвестрежима работы автопрома в РФ. В конце 2017 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что новый инвестрежим будет предполагать перечень элементов, выбирая которые производители смогут набирать так называемые баллы, чтобы иметь право претендовать на субсидии со стороны государства.

"У нас 9 направлений - двигатель, трансмиссия, система управления, система автоматической помощи водителю, гибридные, аккумуляторные ячейки и системы управления к ним, моторколеса и редукторы для моторколес", - говорил Мантуров, отмечая, что это достаточно серьезный перечень и каждый из этих компонентов "достаточно емкий с точки зрения инвестиций".

"Естественно, мы не будем поддерживать те компании, которые не возьмут на себя дополнительные обязательства по повышению уровня локализации по отношению к тому, который будет на момент СПИКа. Мы сегодня насытили рынок - около 90% российского автопроизводства. Теперь задача стоит по углубленной локализации", - подчеркнул тогда он.

Денис Мантуров также говорил, что это будет реализовываться в рамках СПИКов и будет достаточно универсальной мерой. "Универсальность заключается в том, что есть перечень, из которого производитель имеет право выбрать и набрать то количество баллов, чтобы получить весь набор господдержки", - добавил тогда министр.

, источник: www.autostat.ru

Теги: господдержка российский автопром

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