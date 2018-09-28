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Германия обогнала США по экспорту автомобилей в Китай

Германия обогнала США по экспорту автомобилей в Китай

Германия стала лидером по экспорту автомобилей на рынок Китая, опередив США, под влиянием торговой войны, заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Раньше США были крупнейшим поставщиком автомобилей в Китай, но теперь Германия стала лидером по поставкам автомобилей в Китай. Импорт японских, германских автомобилей на китайском рынке растет, а американских падает", – заявил Ван Шоувэнь, которого цитирует агентство "Прайм". Он отметил, что торговые меры США не соответствуют интересам Китая, и не приносят пользы самим США.

"Отрицательное сальдо торгового баланса США растет не только с Китаем, но и по отношению ко всей мировой торговле. Поэтому мы считаем, что торговая война не соответствует торговым интересам ни Китая, ни США", – подчеркнул замминистра торгового ведомства Китая. По его мнению, прекращение торговой войны – единственный выход из сложившейся ситуации.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 млрд долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 млрд долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 млрд долларов в пользу Китая.

, источник: www.autostat.ru

Теги: германия сша китай импорт экспорт

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