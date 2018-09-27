 АВТОСТАТ | Рост цен на автомобили к концу года может составить около 10%

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Рост цен на автомобили к концу года может составить около 10%

Рост цен на автомобили к концу года может составить около 10%

Автомобили в России продолжат дорожать и до конца года цены на них могут вырасти примерно на 10%. Об этом в эфире «Радио Автодор» сообщил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. 

«Как показывает практика, наиболее интенсивный рост цен происходит весной и осенью. С начала 2018 года новые автомобили уже подорожали примерно на 6 – 7%. Думаю, что до конца года вполне можно ожидать роста цен еще на 2 – 3%. После падения рубля ожидался больший скачок цен, однако рубль стал понемногу восстанавливаться, и это остановило многих производителей от резкого повышения цен на автомобили», - отметил он. Таким образом, в целом по году прогнозируемый рост цен может составить около 10%.

Кроме этого, эксперт добавил, что в начале следующего года продажи ожидаемо упадут – это традиционное явление, связанное с долгими каникулами и праздниками. А вот то, что с 1 января 2019 года НДС в России повысится на 2%, несомненно, скажется на изменении цен на автомобили. 

«Надо понимать, что применительно к автопрому – это коварная цифра. При производстве автомобилей в России НДС платится несколько раз, и это, повторюсь, однозначно сыграет свою роль в повышении цен на автомобили после Нового года», - резюмировал г-н Целиков.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили обзор рынка автомобилей цены прогнозы прогноз авторынка

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