 АВТОСТАТ | Обновленный Jeep Cherokee поступил в продажу в России

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Обновленный Jeep Cherokee поступил в продажу в России

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Российские дилеры Jeep начали продажи обновленного кроссовера Cherokee. Автомобиль доступен в пяти комплектациях – Sport, Longitude, Limited, Overlandи Trailhawk – по цене от 2 млн 255 тыс. рублей. В следующем году модельная линейка нового Cherokee будет дополнена версией для бездорожья Trailhawk, сообщает пресс-служба марки.

Обновленный Jeep Cherokee получил совершенно новый внешний вид передней части, капота, светодиодных фар, дневных ходовых огней и противотуманных фар. Для нового Jeep Cherokee предлагается пять новых вариантов колесных дисков, включая 19-дюймовые полированные алюминиевые диски для версии Overland.

Для Jeep Cherokee 2019 доступны два высокоэффективныхбензиновых двигателя: 3,2-литровый V6 Pentastar и 2,4-литровый PZEV Multiair2 Tigershark I-4, сочетающиеся с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Система управления полным приводом Selec-Terrain имеет до пяти режимов работы: Auto (автоматический), Snow (снег), Sport (спортивный), Sand/Mud (песок/грязь) и Rock (камни).

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки новинки цены jeep jeep cherokee

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