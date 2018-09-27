Объявлены цены на новый BMW Z4

Компания BMW Group Россия объявила цены на новый BMW Z4, который поступит в продажу в марте 2019 года. Обновленный родстер с классическим мягким верхом предлагается для заказа по цене от 3 млн 190 тыс. рублей. С самого начала будут доступны три версии модели – BMW Z4 sDrive20i, BMW Z4 sDrive30i и BMW Z4 M40i, сообщает пресс-служба баварской марки.

Второе поколение BMW Z4 отличается новыми пропорциями, еще более жестким кузовом и подвеской, низким центром тяжести, небольшим весом и сбалансированным распределением нагрузки по осям в соотношении 50:50. Сочетание этих характеристик обеспечивает родстеру захватывающую спортивную управляемость и максимальную устойчивость.

BMW Z4 sDrive20i оснащается 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым силовым агрегатом, развивающим 197 л.с. и 320 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 6,6 секунды. Двигатель BMW Z4 sDrive30i выдает 258 л.с. и максимальный крутящий момент 400 Нм, отправляя родстер в спринт с 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды. Самая мощная версия модели ‒ BMW Z4 M40i ‒ оснащается 3,0-литровым рядным шестицилиндровым силовым агрегатом с технологией TwinPower Turbo. Он развивает 340 л.с. и максимальный крутящий момент 500 Нм, а разгон с 0 до 100 км/ч при таких показателях происходит всего за 4,6 секунды.

За передачу мощности на колеса отвечает 8-ступенчатая спортивная коробка передач Steptronic последнего поколения. Также в стандартное оснащение входит адаптивное спортивное рулевое управление и три режима движения, позволяющих настроить отзывчивость автомобиля под дорожную ситуацию и индивидуальные предпочтения водителя. Версия M Performance имеет дифференциал M Sport, тормозную систему M Sport и адаптивную спортивную подвеску M уже в стандартной комплектации. Пакет M Sport входит в стандартную комплектацию версии BMW Z4 sDrive30i.

Экстерьер BMW Z4 отличают новая сетчатая решетка радиатора и вертикальное расположение световых элементов фар. В стандартном исполнении BMW Z4 оснащается светодиодными фарами, а в качестве опции доступны адаптивные светодиодные фары с системой управления дальним светом. Автоматика включения фар, датчик дождя, а также обогрев форсунок омывателя входят в стандартное исполнение новинки.

В стандартную комплектацию BMW Z4 sDrive20i входят 17" легкосплавные диски V-spoke. Для BMW Z4 sDrive30i и BMW Z4 M40i предлагаются двухцветные 18" M легкосплавные диски Double-spoke. Опционально доступны 19" M легкосплавные диски V-spoke и Double-spoke. Все версии модели оснащаются разноразмерными шинами, помогающими полностью раскрыть потенциал значительно доработанного шасси. В стандартное оснащение BMW Z4 sDrive30i и BMW Z4 M40i входит аэродинамический M пакет, который улучшает их динамические свойства.

Салон в стандартном исполнении BMW Z4 sDrive20i отделан кожей Vernasca черного цвета. BMW Z4 sDrive30i и BMW Z4 M40i отличаются отделкой из кожи Vernasca в сочетании с Алькантарой. Для них также уже в стандартной комплектации доступны сиденья M Sport для водителя и переднего пассажира, а также кожаное спортивное рулевое колесо M.

Автоматический двухзонный климат-контроль с расширенными функциям, система BMW Live Cockpit Professional с центральным монитором диагональю 12,3” и мультифункциональным дисплеем на приборной панели 10,25'' и сервисы BMW ConnectedDrive входят в стандартный набор оснащения. Опционально также доступны аудиосистема Harman Kardon с 12 динамиками и телефония с возможностью беспроводной зарядки.

Что касается систем пассивной и активной безопасности, в стандартную комплектацию входят система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая ABS, DTC, CBC, DBC, просушку, готовность и компенсацию снижения эффективности тормозов, сигнализация аварийного сближения при парковке (спереди и сзади), динамический круиз-контроль, запуск двигателя без ключа и функция интеллектуального экстренного вызова. Опционально доступны активный круиз-контроль с функцией Stop&Go, ассистент вождения с системой предупреждения об опасностях при перестроении и наезде сзади, оповещением об ограничении скорости и запрете обгона, системой предупреждения о появлении пешеходов и велосипедистов с функцией автоматического торможения в городе, а также системой помощи при выезде с парковки задним ходом.