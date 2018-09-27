 АВТОСТАТ | В Тольятти открылся XXIII автосалон «Motorexpo 2018»

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В Тольятти открылся XXIII автосалон «Motorexpo 2018»
  • 27.09.18 - 12:19

    В Тольятти открылся XXIII автосалон «Motorexpo 2018»
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В Тольятти открылся XXIII автосалон «Motorexpo 2018»

В Тольятти открывается XXIII автосалон «Motorexpo 2018»

Сегодня, 27 сентября, в Тольятти начал работу автосалон «Motorexpo 2018», который продлится до 30 сентября включительно. Среди заявленных экспонатов выставки: современная авто- и мототехника зарубежного и российского производства, грузовой транспорт, автобусы, гидро- и спецтехника, а также автозапчасти, автомасла, автокосметика.

На «Motorexpo» тольяттинцев и гостей города ждет презентация нашумевшей новинки от АВТОВАЗа – концептуального внедорожника LADA 4×4 VISION, который был гвоздем программы на недавнем ММАС-2018, а также (уже традиционно) показ автомобилей класса «люкс» – Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin. Посетители выставки также смогут принять участие в тест-драйвах последних новинок от Hyundai и LADA.

Помимо этого, ожидается большая интерактивная программа для детей и взрослых: соревнования и мастер-классы по автомодельному спорту (автомодели 1:10), автоквесты, VR-игры, робототехника и многое другое. 29 сентября, впервые в рамках «Motorexpo», состоится финальный этап Всероссийских соревнований по автозвуку SPL Tournament.

Сегодня же, 27 сентября, будет VIP-день. Он пройдет не совсем традиционно для автосалона и вероятно, несколько удивит деловую элиту и аккредитованные СМИ: сегодня вечером их ждут не только яркие автомобили премиум-класса, но и модный показ эксклюзивных платьев, и специальная программа под названием «SHE’S ALL». Общение и коуч в новом формате предложат успешные и яркие женщины города – бизнес-тренер, гештальт-терапевт, стилист-имиджмейкер.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автосалон

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