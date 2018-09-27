 АВТОСТАТ | Audi к 2025 году выпустит 12 полностью электрических моделей

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Audi к 2025 году выпустит 12 полностью электрических моделей

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Компания Audi к 2025 году представит двенадцать полностью электрических моделей на ключевых мировых рынках, при этом около трети общего объема продаж бренда составят электифицированные модификации автомобилей существующего модельного ряда. В линейку электрических кроссоверов войдут Audi e-tron и Audi e-tron Sportback, который будет представлен в 2019 году. Также будут доступны другие модели с кузовами Avant и Sportback, сообщает пресс-служба Audi. Сочетание четырех технических платформ станет залогом создания линейки электромобилей во всех ключевых сегментах – от компактных до полноразмерных автомобилей.

Использование в Audi e-tron и Audi e-tron Sportback компонентов платформы Audi с продольным расположением двигателя и инновационных технологий, преимущественно в области систем привода, позволит разработать отдельное семейство кроссоверов с электрическим полным приводом quattro. Важнейшими параметрами в этом классе являются возможность быстрой зарядки с помощью зарядных станций мощностью до 150 кВт и наличие значительного запаса хода для дальних поездок.

Первая модель на новой платформе e-platform будет представлена в конце 2018 года: концептуальный Audi e-tron GT, представляющий собой абсолютно новое динамичное купе, дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе. Реализованные в этом автомобиле технологии разрабатывались совместно со специалистами Porsche.

Еще одним совместным проектом конструкторских подразделений Audi и Porsche является платформа PPE (Premium Platform Electric), которая ляжет в основу множества электромобилей Audi – от массовых моделей В-класса до автомобилей сегмента D. Данная платформа разработана специально для электромобилей, что обеспечивает преимущества с точки зрения массы, компоновки и пропорций кузова.

Сразу несколько брендов концерна Volkswagen ведут совместную разработку модульной платформы MEB (Modular Electrification Platform), на основе которой будет выпущен ряд электрических моделей Audi, в частности, в массовом сегменте А.

Audi AG также планирует значительно расширить семейство гибридных plug-in автомобилей. «В перспективе практически в каждом сегменте будут представлены модели, в которых наряду с ДВС будет использоваться электродвигатель, при этом их можно будет подзаряжать от розетки», – говорит член правления Audi AG, ответственный за техническое развитие, Петер Мертенс.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки электромобили разработки audi

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