Глава Daimler покинет свой пост в 2019 году

Дитер Цетше уйдет с постов председателя правления концерна Daimler и главы Mercedes–Benz Cars, чтобы возглавить наблюдательный совет компании. Временно исполнять его обязанности будет руководитель подразделений новый разработок группы 49-летний Ула Кэллениус, пишет портал Motor.ru.

Кадровые перестановки в концерне произойдут в 2019 году, сразу после ежегодного собрания акционеров. Общим решением наблюдательного совета Daimler AG на должность председателя правления и главы легкового подразделения решено выдвинуть Улу Кэллениуса, нынешнего главу отдела разработок. В случае одобрения его кандидатуры, Кэллениус будет руководить концерном следующие пять лет.

Сам Цетше станет главой наблюдательного совета лишь в 2021 году: двухгодичный перерыв требуется, чтобы не нарушать трудовое законодательство. На этом посту он сменит 76-летнего Манфреда Бишоффа, который к тому моменту уже уйдет в отставку.

Дитер Цетше является членом Совета правления с декабря 1998 года. В январе 2006 года он был назначен председателем правления бывшего Daimler Chrysler AG. Кроме того, с 2005 года он является главой подразделения Mercedes-Benz Cars. Свою работу в Daimler Цетше начал с должности сотрудника отдела исследований в 1976 году.