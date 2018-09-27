 АВТОСТАТ | Dongfeng открыл в Екатеринбурге новый дилерский центр DFM

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Dongfeng открыл в Екатеринбурге новый дилерский центр DFM

DFM cars

Компания «Дунфэн Мотор Рус» продолжает развитие своей дилерской сети: в Екатеринбурге открылся новый официальный  дилерский центр DFM. Партнером марки стала компания «Драйв Авто». На сегодняшний день с маркой DFM работает  31  дилерский центр в 27 городах России. В планах компании  подписать до 10 новых дилерских соглашений с партнерами до конца 2018 года, сообщает пресс-служба «Дунфэн Мотор Рус».

Общая площадь дилерского центра «Драйв Авто» составляет 5000 кв.м, площадь шоу-рума – 1000 кв.м. Дилерский центр предлагает своим клиентам уютную зону ожидания с бесплатными напитками, а также детскую комнату. В технической зоне площадью 3300 кв.м  расположено 20 постов, покрасочная камера и 4 мойки.

Помимо продажи автомобилей DFM дилерский центр «Драйв Авто» предоставляет следующие  услуги: продажа автомобилей с пробегом, трейд-ин, выкуп; сервисное обслуживание, кузовной ремонт, ремонт по направлению от страховых компаний, страхование, кредитование, лизинг, запчасти, аксессуары, дополнительное оборудование.

«Автомобильный бренд DFM представляет одно из самых выгодных предложений по соотношению цены-качества на рынке, именно поэтому мы остановили свой выбор на этой марке», – отмечает руководитель отдела продаж «Драйв Авто» Алексей Устинов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года российские дилеры DFM реализовали 867 автомобилей – в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящий момент российские дилеры DFM предлагают покупателям две модели – DFM H30 Cross и среднеразмерный кроссовер DFM AX7. В конце 2018 года в планах компании Dongfeng Motor  вывести на российский рынок еще две модели – семиместный кроссовер DFM 580 и кроссовер DFM AX4.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры китайские автомобили dfm dongfeng

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