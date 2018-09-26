 АВТОСТАТ | В России подорожали почти все модели Mitsubishi

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В России подорожали почти все модели Mitsubishi

Mitsubishi

К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили в России. Так, было установлено, что в сентябре все модели Mitsubishi, за исключением Pajero, подорожали на 10 – 30 тыс. руб. в зависимости от комплектации.

Кроссоверы Mitsubishi ASX и Eclipse Cross, а также внедорожник Pajero Sport, подорожали на 10 тыс. руб. Пикап Mitsubishi L200 и кроссовер Outlander прибавили по 30 тыс. руб. Новые ценовые диапазоны для кроссоверов и внедорожников Mitsubishi выглядят следующим образом:

Mitsubishi ASX – от 1 149 до 1 585 тыс. руб.;

Mitsubishi Eclipse Cross – от 1 409 до 2 178 тыс. руб.;

Mitsubishi Pajero Sport – от 2 319 до 2 997 тыс. руб.;

Mitsubishi L200 – от 1 859 до 2 488 тыс. руб.;

Mitsubishi Outlander (2018 модельный год) – от 1 589 до 2 350 тыс. руб.

Отмечается, что две модели – Mitsubishi ASX и Pajero Sport – дорожают уже второй раз за месяц. Предыдущее повышение цен на эти модели было зафиксировано в начале сентября и составило 10 – 100 тыс. руб. во всех комплектациях. Остальные модели Mitsubishi обновляли свои ценники в августе, добавив к ним от 5 до 35 тыс. руб.  

Отметим также, что по итогам восьми месяцев продаж 2018 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 27 050 автомобилей, что на 125% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

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