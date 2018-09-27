 АВТОСТАТ | Chery представила план по завоеванию европейского авторынка

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Chery представила план по завоеванию европейского авторынка

Exeed 1000 d 850

Китайская компания Chery Automobile выбрала Германию в качестве плацдарма для завоевания европейских рынков. Здесь, начиная с января 2019 года, дочерняя компания Chery Europe GmbH запустит центр разработки и дизайна, который расположится в пригороде Франкфурта Раунхайме. Это главный этап в ходе подготовки запуска моделей Chery на европейском рынке, который произойдет после 2020 года под брендом Exeed, пишет "Российская газета". "Если Chery становится глобальным брендом, нам нужно идти в Европу", - прокомментировал это решение президент Chery Инь Тунъяо.

В компании уверены, что модели Exeed будут вполне сопоставимы с лучшими представителями европейских производителей по качеству, внешнему виду и применяемым технологиям. Центр в Раунхайме сфокусируется главным образом на дизайне, разработках, маркетинге и продажах. На начальном этапе компания намерена нанять от 30 до 50 сотрудников.

Отметим, что как раз во Франкфурте - на автошоу в 2017 году - Chery впервые представила свою машину на суд европейской публики. Речь идет о компактном SUV Exeed TX. "Мы представили себя как бренд на автовыставке в прошлом году. Теперь нам надо выполнить наши дальнейшие планы относительно Европы", - сказал Инь Тунъяо.

Кстати, Chery - не первый из китайских производителей, который приходит в Германию. Borgward - немецкий бренд, который вышел из бизнеса в ранних 1960-х, был возрожден с помощью инвесторов из Поднебесной, и в Германии уже начались продажи производимого в Китае кроссовера BX7. Дочерняя компания Geely Lynk and CO планирует открыть автосалоны для продаж своего кроссовера 01, разработанного совместно с Volvo, в Берлине и Сан-Франциско в 2019 году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы китайские автомобили chery

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