 АВТОСТАТ | Шеф-дизайнер KIA перешел в Citroen

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Шеф-дизайнер KIA перешел в Citroen

Шеф-дизайнер KIA перешел в Citroen

Руководитель дизайн-подразделения марки KIA Пьер Леклерк, занявший эту должность лишь в сентябре прошлого года, с 1 ноября возглавит аналогичную команду бренда Citroen.

Как пишет издание «Авторевю», Леклерк больше всего известен своей работой в BMW: там он провел в общей сложности 13 лет. Под его руководством создавалась внешность кроссоверов BMW X5 и X6, а с 2010 по 2013 год Пьер был шеф-дизайнером отделения BMW M. После этого Леклерка заманила к себе китайская компания Great Wall, где он стал первым в истории штатным шеф-дизайнером. А прошлогодний переход в KIA стал как раз следствием этого опыта: из-за резкого падения продаж концерна Hyundai-KIA в КНР корейцам потребовался специалист, хорошо знающий местную специфику.

Причиной перехода в Citroen, возможно, стало очень выгодное предложение французов. Накануне Александр Мальваль, проработавший в концерне PSA 17 лет и возглавлявший дизайн-подразделение Ситроена с 2012 года, объявил о переходе в новую студию Advanced Design Center компании Daimler под Ниццей. Лучшим кандидатом на смену автору автомобилей Citroen C4 Cactus, DS5 и C5 второго поколения в PSA посчитали Леклерка. Хотя, похоже, французы в любом случае хотели человека из KIA: в качестве альтернативы рассматривался Грегори Гийом, самым ярким творением которого считается KIA Stinger.

По словам главы бренда Citroen Линды Джексон, Пьеру Леклерку предстоит начать новый цикл стиля марки. Речь идет об автомобилях, которые появятся в следующем десятилетии, ведь дизайн созданных под началом Александра Мальваля моделей С4 третьего поколения и преемника седана С5 уже утвержден.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дизайн kia citroen

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