 АВТОСТАТ | Новое в автобизнесе: IT-платформы для реализации автомобилей

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Новое в автобизнесе: IT-платформы для реализации автомобилей

Новое в автобизнесе: IT-платформы для реализации автомобилей

По прогнозам аналитиков, в ближайшее время дилерские сети столкнутся с серьезной проблемой реализации автомобилей. Причин тому несколько. Это и сокращение реальных доходов населения вместе с одновременным ростом цен на автомобили, и активное развитие сетей общественного транспорта и каршеринга, и появление нового формата пользования автомобилем по подписке. Все эти факторы рано или поздно приведут к тому, что продавать автомобили в привычных нам дилерских центрах станет невыгодно. Что же предлагается взамен?

Один из наиболее вероятных вариантов развития событий – полный уход в онлайн-пространство. Мы уже привыкли к сервисам интернет-покупок, например, билетов, товаров или услуг, без которых уже практически не мыслим свою жизнь. Поколение Y/Z, которое в ближайшие годы вступит в работоспособный и платежеспособный возраст, привыкло совершать практически все покупки онлайн. Живое общение для них является дополнительным и ненужным стрессом. Следовательно, со временем в виртуальный мир уйдут не только продажи как таковые, но также и услуги сервиса, ремонта, страхования и всего, что связано с владением автомобилем.

Какие существуют IT-решения, изменяющие авторынок в США и Европе уже сегодня? Как обстоит дело с новациями на российском авторынке? Как собирать и анализировать BigData-информацию по автомобилям и телематическим устройствам, как их затем использовать? Какие есть удачные и негативные примеры внедрения новейших технологических решений в дилерском бизнесе? Этим вопросам будет посвящена первая сессия форума «IT революция в автобизнесе – 2018», которая пройдет в формате ток-шоу. Приглашаем вас послушать мнения экспертов и поучаствовать в дискуссии!

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили разработки прогнозы конференции автостат конференции

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