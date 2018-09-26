ТОП-10 самых распространенных дизельных легковых автомобилей в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года в России числится 2,12 млн легковых машин, оснащенных дизельным двигателем. Это составляет около 5% от всего российского автопарка.

Самым распространенным таким автомобилем является внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – на середину года в нашей стране было зарегистрировано 86,7 тыс. экземпляров этой модели. Второе место в данном рейтинге занимает Toyota Land Cruiser с показателем 76,7 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Pajero (66,1 тыс. шт.). В первую пятерку также вошли пикап Toyota Hilux (63,2 тыс. шт.) и внедорожник Volkswagen Touareg (61 тыс. шт.).

Далее следуют сразу две модели Mitsubishi – внедорожник Pajero Sport (58,7 тыс. шт.) и пикап L200 (58,2 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 российского парка дизельных легковых автомобилей попали: KIA Sorento (55 тыс. шт.), SsangYong Kyron (48,1 тыс. шт.) и Hyundai Santa Fe (48 тыс. шт.).