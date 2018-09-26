 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых распространенных дизельных легковых автомобилей в России

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 41 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 самых распространенных дизельных легковых автомобилей в России
  • 26.09.18 - 13:25

    ТОП-10 самых распространенных дизельных легковых автомобилей в России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Кредиты для автодилеров стали доступнее
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 24 сентября

    Автомобильный рынок Польши в августе 2018 года

    Польский авторынок собирается установить новый рекорд.

Вся аналитика

Инфографика

Сколько зарабатывают дилерские центры в России?
  • 25.09.18

    Сколько зарабатывают дилерские центры в России?
Все публикации

Видео

Первая конференция от АА «АВТОСТАТ»
  • 07.06.11

    Первая конференция от АА «АВТОСТАТ»
Все видео

26.09.18 Прочитали 2030 раз

ТОП-10 самых распространенных дизельных легковых автомобилей в России

Toyota Land Cruiser Prado

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года в России числится 2,12 млн легковых машин, оснащенных дизельным двигателем. Это составляет около 5% от всего российского автопарка.

Самым распространенным таким автомобилем является внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – на середину года в нашей стране было зарегистрировано 86,7 тыс. экземпляров этой модели. Второе место в данном рейтинге занимает Toyota Land Cruiser с показателем 76,7 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi Pajero (66,1 тыс. шт.). В первую пятерку также вошли пикап Toyota Hilux (63,2 тыс. шт.) и внедорожник Volkswagen Touareg (61 тыс. шт.).

Далее следуют сразу две модели Mitsubishi – внедорожник Pajero Sport (58,7 тыс. шт.) и пикап L200 (58,2 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 российского парка дизельных легковых автомобилей попали: KIA Sorento (55 тыс. шт.), SsangYong Kyron (48,1 тыс. шт.) и Hyundai Santa Fe (48 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: парк россия дизель модели-лидеры легковые автомобили toyota toyota land cruiser prado toyota land cruiser mitsubishi mitsubishi pajero toyota hilux volkswagen volkswagen touareg mitsubishi pajero sport mitsubishi l200 kia kia sorento ssangyong ssangyong kyron hyundai hyundai santa fe

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

В России подорожали почти все модели Mitsubishi

вчера, 17:01

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

3 августа 2018

Вся инфографика
Загрузка...