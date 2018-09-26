«Заряженная» Vesta Sport станет самой дорогой LADA

АВТОВАЗ готовится вывести на рынок спортивную версию своего бестселлера LADA Vesta. Премьера серийного седана LADA Vesta Sport состоялась в августе 2018-го на Московском автосалоне. На российский рынок спортивная версия выйдет до конца текущего года – возможно, уже осенью. «Заряженную» Весту предложат только в топовом варианте исполнения «Люкс», при этом для модели будет доступен пакет опций. Цена пока не объявлена, ее обещают раскрыть ближе к началу продаж. По данным портала «Колеса.ru», ценник Vesta Sport будет в диапазоне 900 тысяч – 1 млн рублей.

Внешне от стандартной модели седан Vesta Sport отличается бамперами и формой передних икс-образных вставок. Сзади у спортивной «четырехдверки» имеется диффузор с интегрированным фонарем и двумя патрубками выпускной системы, на порогах – аэродинамические накладки, на крышке багажника – спойлер со светодиодным стоп-сигналом. Также Vesta Sport получила 17-дюймовые диски, дизайн которых придумал лично Стив Маттин, главный стилист АВТОВАЗа.

В салоне – передние кресла с более развитой боковой поддержкой и вставками из алькантары. Рулевое колесо, рукоятка МКП и рычаг стояночного тормоза отделаны перфорированной черной экокожей (то есть кожзаменителем), на передней панели есть вставки «под карбон». У приборов – красная подложка. Рулевая колонка может быть настроена по высоте и по вылету. Для новинки также предусмотрены: обогрев лобового стекла и наружных зеркал, трехступенчатый подогрев передних сидений, датчики дождя и света, парктроник, противотуманки с функцией подсветки поворотов (впервые для LADA).

У Vesta Sport переработали подвеску, появились новые амортизаторы и пружины. Диаметр штока стоек увеличен с 20 до 22 мм, рабочего цилиндра – с 30 до 32 мм. В задних амортизаторах диаметр штока увеличен с 12,4 до 14 мм. Колея выросла на 35 мм спереди (до 1545 мм) и на 15 мм сзади (до 1525 мм). Дорожный просвет седана уменьшен на 16 мм по сравнению с обычной моделью – у спортивной Весты этот показатель равен 162 мм. Также спорт-версия получила новые тормоза с более крупными дисками (на всех колесах).

Под капотом Vesta Sport установлен бензиновый двигатель 1.8, отдачу которого увеличили со 122 до 145 л.с. (максимальный крутящий момент вырос со 170 до 182 Нм). Мотор укомплектован 5-ступенчатой «механикой» Renault с тросовым механизмом переключения. Приводные валы усилены, количество шлицов выросло с 24 до 29. Еще у двигателя новые распредвалы с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), плюс было повышено давление в топливной системе, перенастроена система регулировки фаз газораспределения. Двигатель «питается» бензином АИ-95, тогда как другим версиям Весты положен бензин АИ-92.

С места до 100 км/ч LADA Vesta Sport разгоняется за 9,6 секунды, заявленная максимальная скорость такой «четырехдверки» – 193 км/ч. Для сравнения, стандартная LADA Vesta с 1.8 и 5МКП наберет первую «сотню» за 10,2 секунды, ее «максималка» – 186 км/ч.