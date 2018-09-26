«Автотор» поставил партию спецтехники московским энергетикам

Калининградский завод «Автотор» отгрузил партию спецтехники на базе коммерческих автомобилей Hyundai HD78 и Hyundai HD120 в адрес ПАО «Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК)».

Как сообщает пресс-служба «Автотора», автомобили оснащены бортовыми надстройками завода «Центртранстехмаш», крано-манипуляторными установками Palfinger, а также автономными подогревателями топлива и системой ГЛОНАСС. Грузовики будут задействованы на участках строительства теплотрасс в Московской области.

Hyundai HD78 и HD120 – наиболее популярные в России модели грузовиков Hyundai. В зависимости от сферы применения для российских условий создан целый ряд модификаций Hyundai HD78, включающих стандартные и специальные надстройки.

Напомним, на заводе «Автотор» в Калининграде коммерческие автомобили Hyundai выпускаются с 2012 года. В ноябре 2017-го освоен полный цикл производства грузовиков – со сваркой и окраской кабин. На сегодняшний день «Автотор» выпускает всю линейку коммерческих автомобилей Hyundai, представленных на российском рынке: модели HD35, HD35С, HD65, HD78, HD120, HD170 с широкой гаммой надстроек российского производства.