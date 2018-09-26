Холдинг «Автошина» объявил о ребрендинге

«КорсГрупп» – так теперь называется Группа компаний «Автошина», один из ведущих российских региональных автомобильный холдингов. Смена названия компании связано с тем, что ее старое имя ассоциируется с шинным бизнесом, с которого предприятие в свое время начинало свою деятельность. Чтобы укрепить свой имидж, руководство холдинга объявило о ребрендинге, сообщает пресс-служба «Корс Групп».

В переводе с латинского слово [cors] означает «результат». Под новым названием «КорсГрупп» продолжит осваивать новые ниши на российском автомобильном рынке, будет и дальше совершенствовать свои сервисы по продаже новых и подержанных автомобилей и сопутствующих услуг.

Сегодня автомобильный холдинг «КорсГрупп» (ранее ГК «Автошина») входит в ТОП-20 крупнейших автомобильных холдингов России. Компания имеет в Тульской, Калужской и Московской областях более 20 автосалонов по продаже новых автомобилей, которые представляют 12 автомобильных брендов (Audi, Nissan, Volkswagen, LADA, KIA, Mitsubishi, Hyundai, Ford, Datsun, Citroen, Ravon, Chevrolet Niva), одновременно в указанных регионах функционируют три салона автомобилей с пробегом «КорсАвто» (ранее «МегаАвто»). Также компании принадлежат шинные центры «Hankook Masters» и «Автошина» в Туле и в Новомосковске (они являются официальными дилерами и партнерами самых известных брендов таких как: Hankook, Michelin, Goodyear, Cordiant, «Кама», Toyo, Nokian и др.).