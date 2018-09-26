Правительство прорабатывает антисанкционную поддержку автоконцернов Дерипаски

Идея Минпромторга дать преимущества при участии в региональных и муниципальных госзакупках холдингу «Русские машины» и «Группе ГАЗ» Олега Дерипаски будет доработана.

Проект постановления правительства, подготовленный по поручению вице-премьера Дмитрия Козака и опубликованный на regulation.gov.ru, предполагал, что заявки санкционных компаний автоматически приведут к отклонению остальных участников госзаказа продукции сельхозмашиностроения, строительно-дорожной и спецтехники, а также автобусов. Среди тех, кто получит преференции, – структуры «Русских машин» и «Группы ГАЗ», в частности, «РМ-Терекс» (СП «Русских машин» Олега Дерипаски с американской Terex), ГАЗ, лидеры рынка автобусов ПАЗ и ЛиАЗ, КАВЗ, автозавод «Урал».

Но поручение г-на Козака не предусматривало запрета на приобретение такой продукции у разных поставщиков, поэтому он велел доработать проект с учетом приоритетности при прочих равных условиях для закупок в 2019 году техники у компаний «Группы ГАЗ» субъектами РФ и муниципалитетами, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Собеседник в правительстве указывает, что это разовое решение, в отличие от предложенного Минпромторгом, а ключевая продукция – автобусы. По данным издания, срок исполнения поручения истекает 27 сентября. Факт поручения, а также необходимость «серьезной доработки» документа подтвердил представитель господина Козака Илья Джус.

Глава управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов, который ранее усматривал в идее Минпромторга риски монополизации рынков, говорит, что служба уже направила в ведомство альтернативное предложение: механизм предоставления ценовой преференции на закупках для санкционных компаний. В Минпромторге лишь отметили, что «реализуют различные варианты господдержки «Группы ГАЗ», обеспечивающие сохранение конкуренции и не ущемляющие интересы других производителей».

Как отмечает источник, близкий к «Группе ГАЗ», правительство дает позитивные сигналы рынку, что поддержка российских компаний для нужд федерального и муниципального уровня не только рассматривается, а уже детально обсуждается. Это, кстати, нормальная мировая практика: рассматривать для госконтрактов только локальных производителей. А учитывая, что в условиях свободной конкуренции техника, поставляемая для госнужд в «Группе ГАЗ», уже занимает около 40% выручки автоконцерна, то такие поддерживающие меры не сильно изменят расклад в муниципальных закупках.