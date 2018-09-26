АВТОВАЗ выведет свои акции с Московской биржи

АВТОВАЗ проведет делистинг акций с Московской биржи, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сейчас мы закончим все, с кредитами разберемся – с теми, которые мы давали, выкупим, завершим обязательное предложение всем миноритариям, выкупим акции у всех остающихся миноритарных акционеров – по закону они обязаны нам продать акции АВТОВАЗа, а потом будем думать, что дальше делать», – отметил С.Чемезов, которого цитирует агентство «ТАСС».

В июле совместное предприятие Ростеха и Renault - компания Alliance Rostec Auto B.V. - выставило так называемое MTO (Mandatory Tender Offer) – обязательную оферту миноритариям АВТОВАЗа в связи с превышением своей доли в капитале АВТОВАЗа отметки в 75%.

Ранее С.Чемезов сообщал, что Alliance Rostec может консолидировать до 100% акций АВТОВАЗа, если сложатся соответствующие условия. В настоящее время Alliance Rostec принадлежит 83,5% в АВТОВАЗе, что стало результатом процедуры рекапитализации автопроизводителя. В рамках рекапитализации завод очищен от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей. Значительная часть долгов конвертирована в акции автопроизводителя, которые выкуплены Alliance Rostec по закрытой подписке.

Как говорит старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук, оферта подразумевает выкуп обыкновенных акций мажоритарием – холдингом Alliance Rostec Auto B.V., совместным предприятием «Ростеха» и Renault – по 12,4 руб., привилегированных – по 12,2 руб. Это соответствует средневзвешенной стоимости акций за 6 месяцев.

«Мы рекомендуем инвесторам соглашаться на предложенную оферту. В дальнейшем акции могут быть делистингованы с Московской биржи. Акции АВТОВАЗа отреагировали на эту новость ростом на 2% и приблизились к уровням оферты. АВТОВАЗ четыре года кряду показывал убытки и имеет высокую долговую нагрузку, мажоритарии проводили докапитализацию компании. Картину не поменяло даже восстановление российского автомобильного рынка в этом году: высокого интереса со стороны участников рынка к этим бумагам не было. В этой связи решение о делистинге выглядит логичным – для компании это лишь дополнительные расходы. После делистинга компания может провести реорганизацию. Главная задача для АВТОВАЗа – создать конкурентоспособный автомобиль и увеличить долю продаж на российском автомобильном рынке. Определенный прогресс в этом направлении есть (в этом году доля АВТОВАЗа на рынке увеличилась, на фоне ослабления рубля спрос сместился в сегмент бюджетных автомобилей), но заметно потеснить зарубежных автопроизводителей на российском рынке АВТОВАЗу пока не удается», – комментирует Роман Ткачук.