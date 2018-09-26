Volvo представила новый универсал повышенной проходимости V60 Cross Country

Компания Volvo Cars представила новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country. Новинка поступит в продажу в двух версиях: с бензиновым двигателем T5 и дизельным двигателем D4. Гибридные версии модели появятся позже, сообщает пресс-служба Volvo.

Дорожный просвет автомобиля V60 Cross Country стал на 75 мм больше, чем у модели V60, благодаря специально разработанным для серии Cross Country шасси и подвеске. Таким образом, клиренс автомобиля составляет 210 мм. V60 Cross Country уже в базовой комплектации оснащается полным приводом и рядом технологий-ассистентов: функцией автоматического торможения двигателем на спуске (Hill Descent Control), электронной системой стабилизации (Electronic Stability Control), системой контроля сцепления в поворотах (Corner Traction Control) и специальным внедорожным (Off-Road) режимом вождения.

Как и модели 60-й и 90-й серий, новый V60 Cross Country разработан на базе собственной разработки Volvo Cars – масштабируемой модульной платформы SPA (Scalable Product Architecture), а также оснащается технологиями безопасности и информационно-развлекательной системой Sensus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года продажи Volvo на российском рынке составили 4314 автомобилей – на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения – с начала года было реализовано 1681 таких машин. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 1169 покупателей (-2%). Замыкает тройку лидеров Volvo вседорожник V90 Cross Country, разошедшийся в количестве 399 единиц (+9%).

Напомним, в июне в России продажи стартовали нового компактного кроссовера ХС40, а в сентябре в нашей стране появится первый гибридный, подзаряжаемый от обычной розетки внедорожник от Volvo мощностью более 400 л.с. – ХС90 T8. Кроме того, в июне состоялась мировая премьера нового спорт-седана S60, продажи которого в России начнутся в следующем году.