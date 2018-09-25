Jaguar Land Rover открыл новый дилерский центр в Белгороде

Компания Jaguar Land Rover открыла новый дилерский центр ГК «Тринити Моторс» в городе Белгород. Новый дилерский центр будет предлагать полный комплекс услуг по продаже, техническому обслуживанию и финансовым сервисам Jaguar и Land Rover в соответствии с высочайшими стандартами компании Jaguar Land Rover.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия, новый центр оснащен всем необходимым оборудованием и позволяет производить любые виды работ на уровне мировых стандартов. Просторный шоу-рум площадью 610 кв.м позволяет разместить 11 автомобилей Jaguar и Land Rover. Сервисная зона, включая склад запчастей, занимает более 500 кв.м. В слесарном цехе площадью 289 кв.м представлены шесть двухстоечных подъемников, посты сход-развала, диалоговой приемки, электрика-диагноста и мойки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Jaguar Land Rover Россия по итогам августа 2018 года реализовала 1090 автомобилей, что на 36% больше по сравнению с результатом годичной давности. Так, в прошлом месяце было продано 219 автомобилей Jaguar (+40%). Внедорожники Land Rover выбрал 871 российский покупатель – на 36% больше, чем годом ранее, согласно данным АЕБ.