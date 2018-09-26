Peugeot, Citroen и Opel электрифицируют все модели после 2019 года

Французский концерн PSA, куда входят марки Peugeot, Citroen,DS, Opel и Vauxhall, объявил, что каждая модель, разработанная после 2019 года, получит гибридную или полностью электрическую версию.

Как пишет портал AutoNews.ru, в следующие два года PSA собирается вывести на рынок 15 новых электрифицированных моделей. Восемь из них будут подзаряжаемыми гибридами: DS 7 Crossback E-Tense 4×4, Peugeot 3008, Peugeot 508 и 508 SW, Citroën C5 Aircross, Vauxhall Grandland X и Opel Grandland X.

Остальные семь получат полностью электрические силовые установки. В основу всех новых моделей лягут модульные платформы CMP и EMP2, на которых можно строить автомобили как с классическими, так и с электрифицированными силовыми установками.

Последним электрокаром французского альянса стал кроссовер DS3 Crossback E-Tense, представленный в сентябре. Двигатель новинки выдает 100 кВт, что эквивалентно 136 л.с. Мотор питается от комплекта литий-ионных батарей на 50 кВт-ч, которые позволяют проезжать без подзарядки до 300 км (по мировому циклу WLTP).