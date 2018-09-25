Renault подняла цены на четыре модели

На основе данных мониторинга цен* эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали удорожание нескольких моделей Renault – седана Logan, хэтчбека Sandero, кроссоверов Kaptur и Duster. В сентябре все комплектации этих моделей стали дороже на 10 тысяч рублей.

Новая минимальная цена за обновленный Renault Logan теперь установлена на уровне 554 000 рублей, а максимальная комплектация Style предлагается к продаже за 812 990 рублей. Обновленный Renault Sandero доступен по цене от 554 000 до 789 990 рублей. Напомним, что обе модели поступили в продажу в конце июля текущего года.

Кроссоверы Kaptur и Duster теперь имеют следующие ценовые диапазоны:

Renault Kaptur – от 944 000 до 1 334 990 рублей.

Renault Duster – от 699 000 до 1 111 990 рублей.

Как сообщало ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев 2018 года российские дилеры Renault реализовали в общей сложности 92 896 автомобилей, что на 12% превосходит результат годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.