 АВТОСТАТ | Volvo прекратила сборку грузовиков в Иране из-за санкций США

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Volvo прекратила сборку грузовиков в Иране из-за санкций США

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Шведский автопроизводитель AB Volvo прекратил сборку грузовиков в Иране из-за санкций США. Санкции против Ирана, повторно введенные президентом США Дональдом Трампом 6 августа после того, как американский лидер решил выйти из ядерной сделки с Тегераном, заставили компании из Европы пересмотреть инвестиции в Иран, пишет агентство Reuters.

Представитель Volvo Фредрик Иварссон сказал, что компания из-за санкций не может получать оплату за запчасти, поставляемые в Иран, поэтому приняла решение прекратить свою деятельность в стране. Решение Volvo стало еще одним ударом по автомобильной отрасли Ирана, которой, в отличие от энергетического и банковского секторов, удалось заключить контракты с ведущими европейскими компаниями.

“Со всеми этими санкциями и всем тем, что предприняли США... банковская система в Иране не работает. Мы не можем получать выплаты”, - сказал Фредрик Иварссон.

До введения санкций Volvo давала понять, что намерена сделать Иран своим главным экспортным центром для рынков региона Персидского залива и Северной Африки.

Евросоюз принял закон, призванный защитить компании блока, однако банки из-за санкций не могут сотрудничать с иранскими фирмами, поскольку Вашингтон может закрыть доступ к американской финансовой системе тем кредиторам, которые обеспечивают проведение подобных транзакций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство грузовые автомобили volvo

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