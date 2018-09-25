ТОП-10 моделей-лидеров на вторичном рынке Краснодара

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Краснодаре составил 30,4 тыс. автомобилей, что на 5% больше, чем в январе – августе прошлого года. При этом в рейтинге городов-миллионников по объему вторичного рынка столица Кубани занимает 5-е место – после Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

Самым популярным автомобилем с пробегом в Краснодаре является Hyundai Solaris, реализация которого на вторичном рынке за отчетный период составила 820 единиц (+15%). На второй позиции находится Opel Astra, перепродажи которой за 8 месяцев увеличились на 20% и составили 783 автомобиля. На третьем месте – Ford Focus с результатом 759 экземпляров (+2%). В пятерку лидеров также попали KIA Rio (596 шт.; +18%) и отечественный седан LADA 2107 (525 шт.; -5%).

Помимо перечисленных моделей, в ТОП-10 самых востребованных подержанных легковых автомобилей в Краснодаре по итогам января – августа нынешнего года также вошли: Hyundai Accent (494 шт.; -9%), LADA 2114 (445 шт.; -10%), KIA Ceed (432 шт.; +27%), Toyota Camry (431 шт.; +2%) и Daewoo Nexia (419 шт.; -5%).