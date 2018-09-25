На Busworld Russia представят новый электробус «СитиРитм-12Е»

Компания «Volgabus» на Международном автобусном салоне Busworld Russia 2018 представит новейший электробус «СитиРитм-12Е», способный проехать автономно до 300 км. При этом время ночной зарядки составляет всего 5 часов. А для парка электробусов не требуется дорогостоящая инфраструктура.

Разрабатывая новую версию электробуса, инжиниринговый центр «Volgabus» применил целый ряд технологий, повышающих энергоэффективность. Благодаря композиционным материалам и облегченным сплавам масса кузова была снижена на 30%. В автобусе использован электропривод, интегрированный в задний ведущий мост. Он позволил сохранить салонное пространство, увеличить расстояние между арками.

В процессе разработки было принято решение полностью отказаться от пневматических и гидравлических элементов, снижающих автономность автобуса и требующих дополнительного сервисного обслуживания. Электроусилитель руля, использующий энергию только в процессе поворота, электрические приводы дверей и тепловой насос вместо традиционной климатической системы позволили довести средний расход энергии до 1 квтч/км. Дополнительные энергоресурсы также освобождены в результате разработки программного обеспечения, позволяющего использовать заряд максимально эффективно.

В автобусе установлены батареи повышенной плотности Next Generation Li-Ion суммарной мощностью 300 квтч. Их использование позволило сохранить низкопольную компоновку в большей части салона.

На широкой накопительной площадке есть место для велосипеда, детской коляски и людей с ограниченными возможностями. На удобно расположенных поручнях установлены кнопки вызова водителя. Автобус также оборудован откидной аппарелью для заезда колясок и usb-зарядками для гаджетов.

Испытания электробуса на российских маршрутах подтвердили эффективность внедренных «Volgabus» технологических решений. В ближайшее время сразу после сертификации начнутся тесты электробуса «СитиРитм-12Е» в нескольких европейских столицах и мегаполисах.

«Эти результаты стали возможны благодаря огромной работе, проделанной командой «Volgabus» в последние годы. Мы получили продукт, который требует минимальных затрат на эксплуатацию и сервис. При этом CR12 дешевле конкурентов», - отметил генеральный директор «Бакулин Моторс Групп» Алексей Бакулин.

Выпуск современного автобуса невозможен без роботизированных технологий. На территории научно-производственного комплекса «Volgabus» работают 42 промышленных робота. Ни одна операция сварки и покраски не производится человеком. Благодаря высокой производительности труда, завод способен выпускать до 3000 автобусов в год.