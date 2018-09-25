Новый Mercedes-Benz GLE появится в России в 1 квартале 2019 года

Новый Mercedes-Benz GLE появится на российском рынке в первом квартале 2019 года. Цены на новинку станут известны ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус». Перед широкой публикой новый Mercedes-Benz GLE предстанет впервые на Парижском автосалоне в октябре 2018 года. Производство автомобилей GLE осуществляется на заводе в г. Тускалуза (штат Алабама, США).

Новый Mercedes-Benz GLE получил активную подвеску E-Active Body Control на базе 48-вольтной сети, а также активную систему помощи при движении в пробках. Салон стал еще более вместительным и комфортабельным, в качестве опции предлагается третий ряд сидений. Информационно-развлекательная система располагает теперь более крупными дисплеями, полноцветным проекционным дисплеем с разрешением 720 х 240 пикселей и интерьер-ассистентом MBUX, который способен распознавать движения рук, чтобы оказать поддержку пользователю при осуществлении управляющего действия.

Дизайн экстерьера нового Mercedes-Benz GLE не только формирует спортивный облик автомобиля, но и одновременно ставит новый рекорд по аэродинамике в сегменте автомобилей класса SUV (Сх = 0,29). К моменту своего выхода на рынок в начале 2019 года GLE получит совершенно новую палитру двигателей. Новая система 4Matic обеспечивает высокую маневренность на дороге и эффективность на бездорожье. Портфолио модификаций позднее пополнится подзаряжаемым гибридным вариантом (Plug‑in-Hybrid) с особо большим запасом хода.