Новый Audi A6 сертифицирован в России

В открытой базе Росстандарта появились данные о седане Audi A6 нового поколения. Четырехдверку вписали в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на лифтбек Audi A7 Sportback, которое действует еще с апреля этого года, ведь «шестерка» и «семерка», по сути, являются разновидностями одной модели и даже имеют один внутризаводской код F2, пищет издание «Авторевю».

Сертификат на Audi A6 действует с 18 сентября, но двигатель в нем указан только один: это тот же бензиновый турбомотор V6 3.0 TFSI мощностью 340 л.с., который устанавливают на модели A7 и A8 для России. В случае с «шестеркой» этот двигатель сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и полным приводом quattro ultra (задняя ось подключается с помощью двух муфт). По информации дилеров, такие машины появятся в продаже к концу ноября по цене примерно от 3,9 млн рублей.

По данным «Авторевю», у седана предыдущего поколения на версии с 3,0-литровым мотором приходится всего 4% продаж (статистика за 2017 год). Наиболее популярными ожидаемо были четырехцилиндровые модификации: Audi A6 1.8 TFSI с передним приводом занял 45% спроса, а на полноприводную версию с двигателем 2.0 TFSI пришлось 34%. Но седаны нового поколения с 2,0-литровыми бензиновыми турбочетверками дилеры ожидают только через год: пока таких вариантов нет даже на европейском рынке. По предварительным оценкам, в России они будут стоить от 3 млн рублей за переднеприводную версию и от 3,3 млн за полноприводную.

Зато второй двигатель появился в российском ОТТС на представительский седан Audi A8. Помимо того самого 340-сильного агрегата V6, в России теперь легализована модификация со старшим турбомотором V8 4.0 TFSI (460 л.с.). Такие седаны имеют 8-ступенчатый «автомат» и постоянный полный привод. В продаже они появятся до конца года, но цена пока не установлена. Audi A8 с шестицилиндровым мотором оценивается минимум в 6 млн 50 тысяч рублей.