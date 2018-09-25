В России подорожали автомобили Jeep

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», показал, что в сентябре компания Jeep обновила ценники на все модели кроссоверов, прибавив к ним от 15 до 250 тыс. руб.

Меньше всего – на сумму от 15 до 40 тыс. руб. –подорожал во всех комплектациях кроссовер Jeep Renegade. Новая цена на его самую доступную версию Sport установлена на уровне 1 355 тыс. руб. Максимальная комплектация Trailhawk предлагается к продаже за 2 105 тыс. руб.

Отдельные комплектации внедорожников Jeep Cherokee и Grand Cherokee прибавили в цене от 19 до 79 тыс. руб., и их новые ценовые диапазоны теперь выглядят следующим образом:

Jeep Cherokee – от 2 255 до 3 399 тыс. руб., при этом без изменений осталась начальная комплектация Sport;

Jeep Grand Cherokee – от 3 099 до 5 520 тыс. руб., при этом цена за топовую комплектацию SRT не изменилась.

Новый кроссовер Jeep Compass, прием заказов на который стартовал в августе текущего года, подорожал на 50 – 100 тыс. руб. Сейчас эту модель можно приобрести за сумму от 2 049 до 2 349 тыс. руб.

Наконец, самую существенную прибавку – 250 тыс. руб. – получили во всех своих комплектациях внедорожники Jeep Wrangler и Wrangler Unlimited. Их обновленные ценники сейчас такие:

Jeep Wrangler – от 3 400 до 3 990 тыс. руб.;

Jeep Wrangler Unlimited – от 3 630 до 4 200 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев 2018 года российские дилеры Jeep реализовали 981 автомобиль, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.