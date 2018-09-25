 АВТОСТАТ | Nissan Qashqai в августе вошел в тройку европейских бестселлеров

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Nissan Qashqai в августе вошел в тройку европейских бестселлеров

Nissan Qashqai New

Кроссовер Nissan Qashqai по итогам августа вошел в тройку европейских бестселлеров, заняв более половины в объеме реализации марки в Старом свете. При этом бестселлер Nissan стал лидером продаж среди моделей SUV на европейском рынке. Как отмечают в Nissan, крупнейшими рынками для компании в Европе являются Франция, Испания, Германия и Великобритания.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в августе остается Volkswagen Golf с показателем 34659 реализованных машин (+11%). Второе место занял Renault Clio, чьи продажи увеличились на 54% до 25734 автомобилей. Третий результат показал кроссовер Nissan Qashqai – реализация этой модели составила 24407 единиц, что на 97% ниже показателя годичной давности. Далее идет Volkswagen Polo, на котором остановили свой выбор 21325 европейских покупателей (+69%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Renault Captur, разошедшийся тиражом 20479 экземпляров (+106%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Volkswagen Tiguan (19356 шт., +39%), Dacia Duster (17500 шт., +84%), Dacia Sandero (17415 шт., +24%), Renault Megane (16857 шт., +92%) и Skoda Octavia (15900 шт., 0%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы автомобильные рынки nissan nissan qashqai

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