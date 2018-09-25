На каких автомобилях ездят молодые россияне?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и выяснили, какие марки и модели автомобилей наиболее популярны среди молодежи в нашей стране.

По результатам опроса выяснилось, что лидирует здесь японская марка Toyota, которой принадлежит 15,6% от общего числа респондентов соответствующей возрастной категории. На втором месте по этому показателю находится отечественная LADA (14,4%). С большим отставанием тройку лидеров замыкает другой японский бренд – Nissan, на долю которого пришлось 6,4% опрошенных.

А вот модельный рейтинг возглавляет продукция отечественного автопрома. Так, молодые россияне являются владельцами автомобилей семейства LADA Samara, доля которого составляет 4,5% от всех участников опроса. Далее следуют иномарки Ford Focus и Toyota Corolla (3% и 2,7% соответственно). В пятерку лидеров также попадают автомобили семейств LADA 110 (2,5%) и LADA Kalina (1,7%).

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано около 88 тысяч анкет респондентов в возрасте до 35 лет. Опросы проводились в период с 2015 по 2018 годы, при этом учитывались марки и модели, количество анкет по которым составило не менее 100 штук.