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06.10.18 Прочитали 1198 раз

Fresh Auto открывает первый в России интерактивный автосалон

Fresh Auto открывает первый в России интерактивный автосалон

Компания Fresh Auto 6 октября 2018 года открывает первый в России интерактивный автосалон по продаже автомобилей с пробегом. Стартовой локацией пилотного проекта выбран Нижний Новгород, сообщает РБК. В Fresh Auto убеждены: за диджитализацией рынка будущее. Компания уже проинвестировала разработку собственной IT-платформы и цифровизацию базы данных новой экосистемы, и готова инвестировать еще.

В новом автосалоне площадью 150 кв. м не будет привычной экспозиции автомобилей. Салон оснащен передовым оборудованием, которое поможет клиентам и сотрудникам эффективно работать с информацией. Инфраструктура позволит одновременно обслуживать до семи покупателей.

Интерактивный touchscreen, интегрированный с базой данных Fresh Auto, имеет интуитивно-понятный интерфейс и открывает доступ ко всем автомобилям с пробегом, имеющимся на складах филиалов компании, - а это свыше 2000 вариантов. Стоит отметить, что на сегодняшний день классический автосалон предлагает потребителю от 100 до 400 автомобилей.

Каждый автомобиль, находящийся в системе, проходит полную диагностику и юридическую проверку, в его описание включены детализированные диагностические карты и цифровые презентации. После выбора автомобиля из электронной базы сотрудники салона, в котором он находится, проведут онлайн-демонстрацию всех его особенностей. Digital-панели с возможностью трансляции потокового видео из любой точки обеспечат эффект присутствия автомобиля рядом с клиентом. После того как выбор будет сделан, сотрудник салона зарезервирует автомобиль и обсудит с покупателем удобное время и место доставки.

Кроме того, в салоне, как и в других филиалах сети, будет возможность оценить и продать автомобиль, а также сдать его в trade-in. Также потребители смогут воспользоваться услугами салона в любой удобной для себя локации. Сотрудники сами осуществят выезд к клиенту и помогут удовлетворить существующую потребность, будь то продажа или покупка автомобиля.

Интерактивный автосалон в Нижнем Новгороде - стартовая точка глобального проекта сети по реформированию рынка автомобилей с пробегом в 2018 - 2021 гг. После пилота в Нижнем Новгороде компания планирует развивать интерактивный бизнес на всей территории РФ. В 2019 году компания планирует открыть 10 таких филиалов и за несколько раундов привлечь венчурные инвестиции для открытия до 100 интерактивных точек по всей стране в ближайшие три года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры автомобили с пробегом вторичный рынок продажи

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