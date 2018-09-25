Hyundai с декабря может лишиться льгот на сборку в России

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой как можно скорее разрешить ситуацию с подписанием СПИКа Hyundai с правительством города и Минпромторгом. Об этом газете «Коммерсант» сообщили источники, знакомые с ситуацией. СПИК представляет собой договоренность между производителем и правительством о налогах и условиях получения госсубсидий. Но, в отличие от предыдущих соглашений о промсборке, СПИКи предлагается заключать на индивидуальных условиях. У Hyundai соглашение по промсборке истекает в декабре, и, чтобы не лишиться льгот, ей нужно подписать СПИК до этого момента.

Напомним, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (завод Hyundai в РФ) уже просила Дмитрия Козака помочь с заключением СПИКа. Концерн, в частности, просил снизить требование об инвестировании в НИОКР 5% выручки до более реалистичного уровня. По словам другого собеседника издания, губернатор фактически еще раз продублировал аргументы из письма Hyundai, направленного г-ну Козаку, так как вице-премьер, длительное время курировавший региональную политику, «может быть более восприимчив к просьбам от регионов». В «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» не стали комментировать письмо губернатора, сообщив, что ведут переговоры с правительством и надеются на скорое подписание контракта. В Минпромторге сказали, что к ним обращение г-на Полтавченко не поступало, отметив, что власти города «подтвердили заинтересованность в реализации проекта и готовность предоставить региональные меры поддержки».

Завод Hyundai в Петербурге на 200 тыс. машин в год выпускает модели Solaris, Creta, а также KIA Rio. Параметры СПИКа Hyundai предполагают создание новых мощностей на базе существующего производства и центра НИОКР, инвестиции 27,3 млрд рублей и создание 1,2 тыс. рабочих мест.

Hyundai подала заявку на СПИК в июне, и в июле глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что он может быть подписан в третьем квартале. Но заявки на СПИКи были заморожены по поручению Дмитрия Козака, у которого возникли вопросы к прозрачности процедуры, а также на фоне подготовки правительством механизма СПИК 2.0. По данным источников, в августе в правительстве завершили анализ имевшихся заявок на СПИК во всех отраслях, кроме автопрома. Большинство из них не соответствовало формальным критериям, но несколько все же были одобрены. Заявки автоконцернов, среди которых Hyundai и Ford Sollers, до сих пор заморожены.

Источник в правительстве Петербурга считает, что подписание контракта с Hyundai возможно в конце сентября, но источник в Белом доме подчеркивает, что решений не будет до совещания по автопрому у Дмитрия Козака. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» говорит, что если компания лишится льготных условий по промсборке и не подпишет СПИК, то маржинальность бизнеса значительно ухудшится. Он отмечает, что в СПИКе могут предусмотреть ретроспективные льготы, что позволит компании подписать его после истечения соглашения о промсборке.

В свою очередь, управляющий директор «Хенде Мотор СНГ» Алексей Калицев заявил порталу «Колеса.ru», что в случае прекращения льгот Hyundai может вернуться к массовому импорту автомобилей в Россию. Напомним, что компания использует сейчас две производственный площадки – собственную, в Санкт-Петербурге, и стороннюю – калининградский «Автотор». По словам Алексея Калицева, открытие дополнительных мощностей на предприятии в Санкт-Петербурге ближайшее время вряд ли возможно, поскольку их «нельзя заполнять частями, нужно сразу дать большую загрузку».